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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسحق راسينج سانتاندير 3-0 في الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد
حسن العمدة

تفوق ريال مدريد على راسينج سانتاندير بثلاثية نظيفة ،في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد الساردينيرو في الجولة الحادي عشر، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 11، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء من كيليان مبابي على يمين المرمى.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعد تمريرة رائعة من أردا جولر خلف المدافعين انفرد بها جود بيلينجهام ومن ثم راوغ حارس المرمى وسددها في المرمى الفارغ لتسكنه في منتصفه.

وعزز ريال مدريد النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 36، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها أردا جولر بكرة عرضية شتتها الدفاع بطريقة خاطئة على حدود منطقة الجزاء ذهبت إلى يان ديوماندي الذي سددها على الطائر سكنت أقصى الزاوية العلوية اليمنى.

تشكيل ريال مدريد أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، دين هاوسن، مارك كوكوريا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي، يان ديوماندي.

ريال مدريد راسينج سانتاندير الدوري الإسباني الدوري الإسباني الممتاز

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