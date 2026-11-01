ريال مدريد يهزم راسينج سانتاندير 3-0 في الدوري الإسباني

أكستح ريال مدريد نظيره راسينج سانتاندير بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الساردينيرو في الجولة الحادي عشر، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وافتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 11، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء من كيليان مبابي على يمين المرمى.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعد تمريرة رائعة من أردا جولر خلف المدافعين انفرد بها جود بيلينجهام ومن ثم راوغ حارس المرمى وسددها في المرمى الفارغ لتسكنه في منتصفه.

وعزز ريال مدريد النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 36، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها أردا جولر بكرة عرضية شتتها الدفاع بطريقة خاطئة على حدود منطقة الجزاء ذهبت إلى يان ديوماندي الأخير سددها على الطائر سكنت أقصى الزاوية العلوية اليمنى.

تشكيل ريال مدريد أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، دين هاوسن، مارك كوكوريا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي، يان ديوماندي.