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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على راسينج سانتاندير

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
حسن العمدة

اكستح ريال مدريد نظيره راسينج سانتاندير بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الساردينيرو في الجولة الحادي عشر، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

 ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد:

1. برشلونة: 30 نقطة

2. أتلتيكو مدريد: 28 نقطة

3. ريال مدريد: 27 نقطة

4. ريال بيتيس: 23 نقطة

5. ريال سوسيداد: 19 نقطة

6. إشبيلية: 17 نقطة

7. أثلتيك بلباو: 12 نقطة

8. فياريال: 12 نقطة

9. سيلتا فيغو: 12 نقطة

10. ديبورتيفو ألافيس: 12 نقطة

11. رايو فايكانو: 12 نقطة

12. خيتافي: 12 نقطة

13. ديبورتيفو لاكورونيا: 11 نقطة

14. إسبانيول: 11 نقطة

15. أوساسونا: 11 نقطة

16. راسينغ سانتاندير: 11 نقطة

17. إلتشي: 10 نقاط

18. ليفانتي: 10 نقاط

19. فالنسيا: 6 نقاط

20. مالقا: 5 نقاط

ريال مدريد راسينج سانتاندير الدوري الإسباني الممتاز

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