سعر الذهب مساء اليوم الخميس 31-7-2025

يستمر تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 31-7-2025، على مستوى محلات الصاغة المصرية منذ 3 أيام وحتى تعاملات مساء اليوم.

الذهب يتراجع اليوم

وفقا لتقارير السوق والتي تضمنت هبوط متوسط سعر الجرام الواحد من الذهب بمقدار 90 جنيها على الأقل على مستوى الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

بحسب آخر تحديثات سجلها سعر المعدن الأصفر والذي وصل إلى 4500 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة المنتشرة في الجمهورية.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5124 جنيها للبيع و5171 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4500 جنيه للبيع و4525 جنيها للشراء .

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 38857 جنيها للبيع و3878 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 3 آلاف جنيه للبيع و3016 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36 ألف جنيه للبيع و36.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3300 دولار للبيع و3301 دولار للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 11.5 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 20% عن الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 14.4 طن ولكنه جاء أعلى من مشتريات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.6% حيث سجل مشتريات بمقدار 11.1 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام سجلت 5.7 طن لتنخفض بنسبة 17% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 6.8 طن، كما جاء أقل من مشتريات الربع الأول من 2025 التي كانت عند 6.4 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2025 فقد سجلت 5.9 طن منخفضة بنسبة 23% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2024 التي كانت عند 7.6 طن، ولكن أعلى من مشتريات الربع الأول من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 4.7 طن.

مبيعات الذهب في مصر

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن انخفاض مبيعات الذهب في مصر سواء من السبائك والعملات الذهبية أو من المشغولات الذهبية يرجع إلى عمليات جني الأرباح بعد ماراثون طويل لارتفاع أسعار الذهب، حيث لجأ العديد إلى بيع الذهب عند المستويات المرتفعة التي وصل لها بينما في المقابل تراجعت عمليات الشراء بعد أن توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة.