أول ذهبية لمصر.. سمير عبد المعز يتوج بالذهب ومهند ورحمة يتألقان في بطولة أفريقيا للبوتشيا

حققت مصر أولى ميدالياتها الذهبية في بطولة أفريقيا للبوتشيا، بعد فوز اللاعب سمير عبد المعز على بطل جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لفئة الفردي BC3، ليُتوَّج بالميدالية الذهبية عن جدارة، ويمنح بعثة المنتخب انطلاقة قوية ومشرفة في مشوار التأهل لكأس العالم 2026 بكوريا الجنوبية.

وجاء التتويج المصري بالتزامن مع تألق كبير للاعبي المنتخب في البطولة، حيث نجح مهند فوزي في خطف الأنظار بفوز مثير على بطل جنوب أفريقيا في الشوط الفاصل، بعد تعادل الوقت الأصلي 4/4، ليتصدر مجموعته في التصنيف الطبي BC2.

أما في منافسات السيدات BC3، فقد واصلت رحمة هشام عروضها القوية، محققة فوزها الثاني على التوالي وهذه المرة بنتيجة ساحقة 10/0 على بطلة جنوب أفريقيا، لتثبت جاهزيتها للمنافسة على الميدالية.

وكانت البطولة قد انطلقت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتستمر حتى 2 أغسطس، بمشاركة واسعة من دول القارة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتُعد مؤهلة لبطولة العالم المقررة العام المقبل في كوريا الجنوبية.

وشهد اليوم الأول والثاني منافسات الفردي، وجاءت أبرز نتائج المنتخب المصري كالتالي:

في تصنيف BC2 فاز مهند فوزي على بطل جنوب أفريقيا (4/4 ثم فاصل) وخسر إسلام المدلع أمام لاعب تونس 7/2، ومن لاعب ناميبيا 3/2.

في تصنيف BC4 فازت هناء علام على لاعبة جنوب أفريقيا 7/0 وفاز مصطفى أبو سعدة على محمود نبوي 4/3.

في تصنيف BC1 سيدات فازت تسنيم جودة على لاعبة جنوب أفريقيا 11/0.

في تصنيف BC3 توج سمير عبد المعز بالميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل جنوب أفريقيا وفاز على عبد الرحمن سعد في دور سابق 6/3 وتفوقت رحمة هشام على رحمة مصطفى 5/2 ثم اكتسحت بطلة جنوب أفريقيا 10/0 وفازت لاعبة جنوب أفريقيا على لاعبة تونس 3/2.

وتستكمل فعاليات البطولة غدًا، الجمعة، بنهائيات فئة الفردي ومباريات الزوجي، وتختتم السبت بمنافسات الزوجي والفرق.