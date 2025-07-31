ما الفرق؟.. خالد الغندور يطرح تساؤلا بشأن حامد حمدان

علق الإعلامي خالد الغندور، على استمرار أزمة لاعب بتروجيت حامد حمدان، ورفض النادي بيعه للزمالك خلال موسم الانتقالات الجاري.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “بتروجيت بعد تفريطه في أحمد رضا في منتصف الموسم بكل سهولة ويسر للأهلي بناء علي رغبة اللاعب يرفض تماما التفريط في حامد حمدان نهائيا للزمالك رغم رغبة اللاعب الفلسطيني في تحقيق حلمه.. وهنا نريد إجابة: ما الفرق”.

ويسعي نادي الزمالك في الآونة الأخيرة في تدعيم صفوف الفريق وخاصة ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت.

وأرسل الزمالك عرضاََ رسمياً أخيراً لنادي بتروجيت لضم الدولي الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق.

وجاء عرض الزمالك الاخير ضم حامد حمدان مقابل 25 مليون جنيه منهم 15 مليون كاش.