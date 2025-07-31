اتحاد شباب العمال يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

قام الإتحاد العام لشباب العمال بوزارة الشباب والرياضة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ القادم، وذلك في إطار حرص الاتحاد على دعم العملية الديمقراطية ومشاركة شباب العمال فيها.

و​تهدف غرفة العمليات إلى رصد ومتابعة كافة لجان الانتخابات على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم الغرفة برئاسة رئيس الاتحاد العام لشباب العمال ورؤساء فروع الاتحاد على مستوى محافظات الجمهورية و المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية بالاتحاد و رؤساء اللجان المركزيه وممثلين عن شباب العمال من مختلف المحافظات، والذين تم تدريبهم على آليات الرصد والمتابعة وفقًا للمعايير الدولية والمحلية.

​ ياتي ذالك من منطلق مشاركة الشباب والعمال في الحياة السياسية الانتخابية التي تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.

​ويهيب الاتحاد العام لشباب العمال بكافة شباب العمال والمواطنين بالمشاركة الفعالة والإيجابية في هذه الانتخابات الهامة، مؤكدًا على أن صوت كل مواطن يمثل قيمة مضافة في بناء مستقبل أفضل للوطن.

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و​يؤكد الاتحاد العام لشباب العمال على التزامه بالدور الوطني في دعم العملية الديمقراطية، ويعتبر هذه المتابعة جزءًا لا يتجزأ من مسئوليته تجاه الوطن وشبابه .

