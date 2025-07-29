هياخدها محطة ..نجم الزمالك السابق يحذر من التعاقد مع هذا اللاعب

نصح تامر عبدالحميد لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء، بعدم التعاقد مع حامد حمدان نجم بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق، عبر قناته الرسمية على يوتيوب : "حامد حمدان بيضغط على بتروجت زي ما وسام ما كان بيعمل مع الأهلي، ولو أنا مسؤول في الزمالك هقول لا ألف مرة على التعاقد مع حمدان، أنا لن أتعاقد مع حمدان".

وتابع: "لو عرضوا عليا هقول لا.. ليه؟ مش لمجرد لا طبعا، ولكن لأن زي ما عمل في بتروجت هيعمل معايا وهياخدني كمحطة ينتقل من خلالها لنادي تاني".

وختم: "بعد كدة هيدوس علي الزمالك زي ما بيعمل حاليا وياخد بعضه ويخلع زي ما عمل وسام أبوعلي".



ويسعي نادي الزمالك في الآونة الأخيرة في تدعيم صفوف الفريق وخاصة ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت.

وأرسل الزمالك عرضاََ رسمياً أخيراً لنادي بتروجيت لضم الدولي الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق.

وجاء عرض الزمالك الاخير ضم حامد حمدان مقابل 25 مليون جنيه منهم 15 مليون كاش.