تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على انتقال زيزو لـ الأهلي

علق حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، على رحيل أحمد مصطفى زيزو، إلى النادي الأهلي عن القلعة البيضاء.



وقال عبداللطيف في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» : "لن أقيم صفقات الزمالك الجديدة قبل ظهورهم الرسمي مع الفريق، من الصعب الحكم على صفقات الزمالك، الوقت مازال مبكرا ولن يتم الحديث عن مستواهم قبل 5 أو 6 مباريات في الدوري".



وتابع: "محمد صبحي أفضل حارس مرمى في الزمالك ويتفوق على محمد عواد ولا أتمنى رحيله لأنه سيفيد نادي الزمالك في المستقبل والزمالك يحتاج إلى التعاقد مع 6 صفقات سوبر".

وأكمل: "حزنت من انتقال إمام عاشور إلى الأهلي عكس زيزو، وزيزو أعطى الكثير لنادي الزمالك وحقق بطولات ولكن الزمالك لم يقف على لعيب".

وأستكمل: "زعلت على إمام عاشور لأنه كان يريد البقاء في نادي الزمالك، والهجوم على زيزو من جماهير الزمالك عيب لأنه أعطى الكثير".

واستطرد: "مجلس الزمالك لم يخطئ في ملف أحمد زيزو وجمهور الزمالك كان سيقيم ثورة حال الموافقة على رحيله".

وختم :"رحيل زيزو أنقذ أوضة لبس الزمالك من المشاكل لأنه كان سيصنع مشاكل كبيرة بسبب راتبه".