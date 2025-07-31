نجم برشلونة السابق يغادر المستشفى بعد «عضة كلب»

غادر كارليس بيزير، لاعب برشلونة السابق وأريس سالونيكا اليوناني الحالي، المستشفى بعد ساعات من تعرضه لعضة كلب.

وكان اللاعب الإسباني نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم من كلب، حيث كان يمشي مع كلبه عندما عضه كلب آخر.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، تسبب هذا الحادث في جروح بالغة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وبعد أن قيّم الأطباء حالته عقب فحص أولي، تمكن اللاعب من العودة إلى منزله.

وتابعت: "مبدئيًا، لن يحتاج إلى جراحة، مع أن حالته ستخضع لمراقبة دقيقة".



وانضم بيريز إلى أريس سالونيكا مؤخرا على سبيل الإعارة، بعد موسم مخيب للآمال مع سيلتا فيجو.