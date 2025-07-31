نجم ليفربول يفوز بمليون ين ياباني.. ما السبب؟

فاز فلوريان فيرتز نجم نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة رجل مباراة الريدز ضد يوكوهاما (الودية)، أمس الأربعاء، ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وفاز ليفربول على نظيره يوكوهاما ماريوس، بثلاثية مقابل هدف، ضمن جولته الآسيوية في اليابان.

وحصل فيرتز على شيك بقيمة مليون ين ياباني (حوالي 6.7 ألف دولار)، بعد الفوز بجائزة رجل المباراة".



أهداف مباراة ليفربول ويوكوهاما



وجاءت ثلاثية ليفربول عن طريق كل من فلوريان فيرتز ونوني ونجوموها في الدقائق 62، 68، 87.

فيما جاء هدف أوساكا لصالح يوكوهاما في الدقيقة 55

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جورجي مامارداشيفلي

خط الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان جرافنبيرج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.