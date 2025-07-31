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«أسطورة الماء».. حسين المسلم يتوَّج بمكانة العظماء والمشاهير دوليًا بعد مسيرة حافلة في السباحة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أسطورة الماء».. حسين المسلم يتوَّج بمكانة العظماء والمشاهير دوليًا بعد مسيرة حافلة في السباحة

ياسر ادريس
ياسر ادريس
عبدالله هشام   -  
ياسمين تيسير

وسط أجواء تدعو للفخر والاعتزاز، احتفل أساطير ومشاهير ألعاب الماء بالدولي حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، بمناسبة دخوله قائمة العظماء والمشاهير الذين أثّروا ألعاب الماء بالكثير من الإيجابيات والمميزات، التي زادت من قيمتها وشعبيتها في كل أنحاء العالم، بفضل علاقاته المتشعبة وعقليته المنظمة.

وجاء احتفال الأساطير بالرمز حسين المسلم مدعومًا بعرض فيلم وثائقي عن إنجازاته ومواقفه التاريخية، التي حفرت اسمه على جدران ذاكرة المجد العالمي.

الجدير بالذكر أن الكويتي حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، هو أول رئيس للاتحاد من القارة الآسيوية، وثاني عربي يتولى رئاسته بعد مصطفى العرفاوي، كما أنه عضو بالاتحاد المحلي، والمدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، وأمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية.

كما مثّل حسين المسلم الكويت كلاعب في منافسات السباحة، حيث شارك في دورات الألعاب العربية والآسيوية وبطولات العالم بين عامي 1974 و1976، وانضم إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة للمرة الأولى عام 1996.

وقال المهندس ياسر إدريس، الفائز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء كأول مصري يشغل هذا المنصب، إن وجود شخصية عربية على رأس منظومة ألعاب الماء في العالم أمر يدعو للفخر والاعتزاز، خاصة عندما تكون بهذه العقلية وهذه الشعبية التي يتمتع بها حسين المسلم، مشددًا على أن دخوله قائمة العظماء والمشاهير هو أمر يستحقه، لما له من إسهامات كبيرة في الارتقاء بمنظومة ألعاب الماء إلى مصاف الكبار.
 

السباحة ياسر ادريس العرب

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