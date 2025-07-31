وكيل إمام عاشور: عرضان رسميان من الدوريين السعودي والفرنسي خلال أيام

كشف آدم وطني، وكيل اللاعبين، عن اقتراب وصول عروض احترافية لإمام عاشور، لاعب النادي الأهلي.

وقال آدم وطني، وكيل إمام عاشور، في تصريحات: "سنجلب عرضين رسميين من الدوريين السعودي والفرنسي خلال أيام لإمام عاشور".

من جانب آخر، قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية حول وجود مفاوضات من الأبيض مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق الأهلي، لاستطلاع رأيه بشأن العودة للأبيض في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الزمالك لم يتفاوض مع إمام عاشور على الإطلاق، وما تردد مؤخراً شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن الزمالك يرفض الزج بأسمه في أي مفاوضات وهمية، مشيراً إلى أن ما تردد هدفه تحقيق اللاعب لمكاسب من تعديل عقده مع ناديه أو وسيلة ضغط من إمام عاشور على إدارة ناديه لأهداف خاصه به.

وشدد على أن الزمالك لم يفكر في التفاوض مع اللاعب وما تردد لا أساس له من الصحة.