اقتراب رحيل لاعب جديد من الأهلي بعد وصول عرضين من السعودية وفرنسا

كشف الإعلامي أحمد شوبيرعن مصير محمد عبد الله، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية : “هناك تفكير داخل النادي الأهلي في إعارة محمد عبد الله خلال الفترة المقبلة، بهدف منحه فرصة لاكتساب الخبرات والمشاركة بشكل أكبر”

و تابع شوبير قائلا : "قد تلقى اللاعب عرضين للاحتراف الخارجي، أحدهما من فرنسا والآخر من السعودية، دون الكشف عن أسماء الأندية حتى الآن".



وأضاف : "لكن القيمة المالية للعروض المقدمة تُعد متواضعة للغاية، ما دفع إدارة الأهلي إلى انتظار عروض مالية أفضل".



وأتم أحمد شوبير، تصريحاته قائلًا: "في حال عدم تحسن المقابل المالي، سيقوم المدرب خوسيه ريبييرو بمتابعة اللاعب مجددًا وتقييم موقفه قبل اتخاذ القرار النهائي".