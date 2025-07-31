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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يُفجّر مفاجأة بشأن الفلسطيني عدي الدباغ لاعب «شارلروا» البلجيكي

عدي الدباغ
عدي الدباغ
سارة عبد الله

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن اهتمامات أحد الأندية المصرية لضم اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك: “وكيل عدي الدباغ يصل القاهرة خلال ايام قليلة من أجل التفاوض مع نادي بشأن ضمه”. 

وعاد اسم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي شارلروا البلجيكي، إلى واجهة الاهتمام داخل أروقة الكرة المصرية، مع فتح باب الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة الأهلي والزمالك في تدعيم صفوفهما بعناصر هجومية مؤثرة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

مهاجم فلسطيني يعود لاهتمامات الأهلي والزمالك

ووفق تقارير صحفية، فإن عدي تلقى عدة عروض من أندية عربية، من بينها عرض من نادي الزمالك، جاء عبر وسطاء، في محاولة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف "القلعة البيضاء" خلال الفترة المقبلة، لكن اللاعب لم يحسم قراره النهائي بعد.

من هو عدي الدباغ؟

بدأ عدي الدباغ،  المواليد فى 3 ديسمبر 1998، مسيرته الكروية مع نادي هلال القدس، قبل أن يخوض تجارب متعددة في الدوريات العربية، أبرزها في الكويت مع أندية السالمية، القادسية، العربي، واليرموك.

عام 2021 شكل نقطة تحول حاسمة في مسيرته الاحترافية، بعدما انتقل إلى نادي أروكا البرتغالي، أحد أندية الدوري الممتاز، حيث شارك في عدة مباريات أبرزها أمام بورتو، ليصبح أول لاعب فلسطيني يشارك في دوري أوروبي كبير.

وانتقل إلى صفوف نادي شارلروا البلجيكي، كما قضى فترة إعارة قصيرة مع نادي أبردين الإسكتلندي.

عدي الدباغ سيف زاهر الأهلي والزمالك

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