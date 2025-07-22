مهاجم فلسطيني يعود لاهتمامات الأهلي والزمالك.. من هو؟

عاد اسم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي شارلروا البلجيكي، إلى واجهة الاهتمام داخل أروقة الكرة المصرية، مع فتح باب الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة الأهلي والزمالك في تدعيم صفوفهما بعناصر هجومية مؤثرة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

مهاجم فلسطيني يعود لاهتمامات الأهلي والزمالك

ووفق تقارير صحفية، فإن عدي تلقى عدة عروض من أندية عربية، من بينها عرض من نادي الزمالك، جاء عبر وسطاء، في محاولة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف "القلعة البيضاء" خلال الفترة المقبلة، لكن اللاعب لم يحسم قراره النهائي بعد.

لا مفاوضات مباشرة مع الزمالك

وطرح اسم عدي الدباغ على طاولة النادي من خلال أحد وكلاء اللاعبين، كما أن النادي لم يدخل بعد في مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه البلجيكي.

الأهلي يراقب الدباغ لتعويض رحيل وسام أبو علي

في المقابل، دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات، حيث يدرس التعاقد مع عدي الدباغ ليكون بديلا لوسام أبو علي، الذي رحل رسميا إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي.

وضعت إدارة التعاقدات اللاعب ضمن قائمة قصيرة من الأسماء المستهدفة، خاصة مع توفر ميزة مهمة في الدباغ، وهي إمكانية قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي، ما يمنح النادي مرونة في قائمة الأجانب.

من هو عدي الدباغ؟

بدأ عدي الدباغ، المواليد فى 3 ديسمبر 1998، مسيرته الكروية مع نادي هلال القدس، قبل أن يخوض تجارب متعددة في الدوريات العربية، أبرزها في الكويت مع أندية السالمية، القادسية، العربي، واليرموك.

عام 2021 شكل نقطة تحول حاسمة في مسيرته الاحترافية، بعدما انتقل إلى نادي أروكا البرتغالي، أحد أندية الدوري الممتاز، حيث شارك في عدة مباريات أبرزها أمام بورتو، ليصبح أول لاعب فلسطيني يشارك في دوري أوروبي كبير.

وانتقل إلى صفوف نادي شارلروا البلجيكي، كما قضى فترة إعارة قصيرة مع نادي أبردين الإسكتلندي.

مسيرة دولية مشرفة

على الصعيد الدولي، سجل عدي ظهوره الأول مع المنتخب الفلسطيني في 27 مارس 2018 خلال تصفيات كأس آسيا، ومنذ ذلك الحين، أصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة "الفدائيين"، وشارك في نسختين من كأس آسيا.

في نسخة 2023 التي أقيمت مطلع العام الجاري في قطر، قدّم الدباغ مستوى مميزا وسجل هدفين في مرمى هونغ كونغ، ما ساهم في تحقيق أول فوز للمنتخب الفلسطيني في تاريخ البطولة، والتأهل التاريخي إلى الدور الثاني ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

طموحات كبرى وأحلام أوروبية

رغم العروض المقدمة من أندية عربية، لا يخفي الدباغ طموحه الكبير بالوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ صرح في أكثر من مناسبة بأنه يحلم بتمثيل فلسطين في كأس العالم ورفع علم بلاده في المحافل الكبرى.