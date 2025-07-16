كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن صفقة الزمالك مع عدي الدباغ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"لا توجد مفاوضات بين الزمالك والفلسطيني عدي الدباغ".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد، وشارك الرباعي الجديد أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: علي عبدالمجيد مدافع 2005 نال إعجاب يانيك فيريرا بشدة وقرر ضمه للمعسكر.

وأضاف: فيريرا يرى أن المدافع علي عبدالمجيد هو مستقبل الزمالك في الخط الخلفي.