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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يدرس التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لتدعيم الهجوم

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن دخول الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق شارلروا البلجيكي، ضمن دائرة اهتمامات إدارة الكرة بالنادي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب تم ترشيحه لإدارة الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، نظرًا لقدراته الفنية المميزة، حيث يجيد اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة في الخط الأمامي.

ويبلغ عدي الدباغ من العمر 26 عامًا، وينتهي تعاقده مع شارلروا بنهاية الموسم المقبل، ما يعني أن رحيله عن الفريق البلجيكي لن يتم إلا بموافقة ناديه.

ورغم تعاقد الزمالك مؤخرًا مع عمرو ناصر وأحمد شريف من نادي فاركو، إلا أن الجهاز الفني لا يزال يسعى لتدعيم الخط الهجومي بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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