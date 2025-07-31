الأهلي يعدل برنامجه التدريبي استعدادا للدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراء تعديل علي البرنامج التدريبي استعداداً لإنطلاق بطولة الدوري المقرر لها 8 اغسطس بمواجهة مودرن سبورت ، وسيواجه الفريق الأحمر نظيره بتروجيت مساء الأحد المقبل بديلا لسيراميكا الذي اعتذر لإستمراره معسكره في السويس.

وستكون مواجهة بتروجيت هي البروفة الأخيرة للفريق الأحمر قبل إنطلاق الدوري والتي سيطبق فيها التشكيل وخطة اللعب، وكان الفريق قد واجه إنبي مساء الثلاثاء والتي انتهت بهدفين نظيفين وشهدت غياب كريم فؤاد بسبب الإصابة بكدمة خفيفة وكذلك احمد نبيل كوكا والذي أقترب بشدة من الرحيل الي قاسم باشا بعد أن تم التوافق علي كافة التفاصيل المالية.

