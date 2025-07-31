عمرو ناصر يكشف عن سر انضمامه للزمالك

عبّر عمرو ناصر، مهاجم الزمالك الجديد، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الانتقال للنادي يعد خطوة كبيرة في مسيرته الكروية، ومشيرًا إلى أنه يسعى ليكون على قدر الثقة والمسؤولية.

وقال ناصر في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي محمد عراقي : "تشرفت بالتوقيع لنادي الزمالك لمدة خمس سنوات، وهذا في حد ذاته يمثل نجاحًا كبيرًا لي.

وأوضح عمرو ناصر أن المنافسة داخل الفريق قوية بوجود اثنين من أفضل المهاجمين في الدوري، سيف الجزيري وناصر منسي، وإن شاء الله نقدم جميعًا المستوى الذي يليق بالزمالك وجماهيره".

وأشاد ناصر بجون إدوارد قائلاً: "جون شخصية تعشق التحديات، وكان له دور كبير في ما وصلت إليه، سواء في فاركو أو الآن في الزمالك بعدما جدد ثقته فيَّ".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يكون شيكابالا متواجدًا عند قدومي للفريق، فهو أسطورة وكان وجوده سيمثل فارقًا كبيرًا بالنسبة لي، وأتمنى له التوفيق في حياته".

وتحدث ناصر عن زميله المنتظر عبد الله السعيد، قائلاً: "أي لاعب يتمنى اللعب بجوار عبد الله، فهو لاعب محترف وشخصية رائعة، وفخور بأنني سأخوض المباريات معه، وأتطلع دائمًا لأن أكون مثله".

وأكد اللاعب أنه اختار الزمالك عن قناعة تامة حتى وإن كان هناك وجود عروض مالية أكبر، موضحًا: "القرار كان محسومًا بالنسبة لي، أنا سعيد بوجودي هنا ومع الجماهير واللاعبين".