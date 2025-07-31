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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ذكرى تعاقد الأهلي مع أفشة.. كيف حافظ على هيمنة النسر الأحمر؟

أفشة
أفشة
عبدالله هشام

يحتفل النادي الأهلي اليوم، الخميس 31 يوليو، بذكرى التعاقد مع صاحب القاضية محمد مجدي أفشة من نادي بيراميدز، ليكتب واحدة من أهم صفحات تاريخ المارد الأحمر عبر التاريخ.

يعد تعاقد الأهلي مع أفشة أحد أهم الأحداث، نظرا لما قدمه اللاعب مع الفريق منذ 2019 وحتى اليوم.

ساهم مجدي أفشة في الحفاظ على هيمنة الأهلي قاريا في واحدة من أهم المباريات الفريدة من نوعها عبر تاريخ الأحمر.

تعاقد الأهلي مع أفشة لسد ثغرة كبيرة تركها عبد الله السعيد بعد قرار الأحمر برحيله عن الفريق.

وفي وقتها كان أبرز المقولات المترددة أن “عبد الله السعيد ليس له بديل”، وذلك بفضل أدائه المميز على مدار سنوات طويلة مع الأهلي.

لكن تعاقد الأهلي مع أفشة نجح في سد الثغرة في خط الوسط، ليأتي سريعا ويسجل اسمه في تاريخ المارد الأحمر بأهم مباراة في تاريخ الكرة المصرية القمة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

85:45 الدقيقة الأشهر في تاريخ الأهلي، حيث نجح أفشة في تسديد كرة مباغته عرفت طريق شباك الزمالك وطريق لقب بطولة أفريقيا.

حل عقده أفريقيا

قبل أفشة، فشل الأهلي منذ 2013 في تحقيق لقب بطولةدوري أبطال أفريقيا، وتلقى هزائم فادحة أمام الوداد المغربي 2017 والترجي التونسي 2018 حتى نهائي القاضية وتحقيق لقب التاسعة التي عاندت الأهلي طويلا.

استمرار خساير الزمالك 

واجه الزمالك عددا كبيرا من الأزمات بعد القاضية، وفي وقت كان يحاول تقليل الفارق مع الأهلي في عدد البطولات القارية، خسر نهائي 2016 أمام صن دوانز وكانت المرة الأولى التي يتواجد في نهائي البطولة منذ آخر تتويج في 2002 حتى خسر اللقب مرة أخرى أمام الأهلي.

الزمالك بعدها دخل في دوامة من الأزمات الإدارية وتغييرات على مستوى مجلس الإدارة يحاول حتى اليوم العبور منها للحصول على الاستقرار الإداري والفني.

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