آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 31-7-2025

استمر نزيف الذهب في مصر للمرة الثانية علي مدار ختام تعاملات مساء اليوم الخميس مقدار 100 جنيه منذ مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

انخفاض جديد للذهب اليوم

فقد جرام الذهب مع نهاية تعاملات اليوم مقدار 10 جنيهات جديدة على مستوي محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

وشهدت اسعار الذهب في مصر على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة؛ انخفاضا حادا داخل محلات الصاغة المصرية

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

سجل متوسط سعر الذهب في الصاغة نحو 4490 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 اليوم وهو الأعلي قيمة نحو 5131 جنيه للبيع و 5160 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 اليوم نحو 4490 جنيه للبيع و 4515 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3848 جنيه للبيع و 3870 جنيه للشراء .

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر أقل جرام ذهب اليوم من عيار 14 اليوم نحو 2993 جنيه للبيع و 3010 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 35.92 جنيه للبيع و 36.12 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3292 دولار للبيع و 3230 دولار للشراء.