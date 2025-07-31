قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام
محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 31-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر نزيف الذهب في مصر للمرة الثانية علي مدار ختام تعاملات مساء اليوم الخميس مقدار 100 جنيه  منذ مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

انخفاض جديد للذهب اليوم

فقد جرام الذهب مع نهاية تعاملات اليوم مقدار 10 جنيهات جديدة على مستوي محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

وشهدت اسعار الذهب في مصر على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة؛ انخفاضا حادا داخل محلات الصاغة المصرية 

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

سجل متوسط سعر الذهب في الصاغة نحو 4490 جنيه .

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 اليوم وهو الأعلي قيمة نحو 5131 جنيه للبيع و 5160 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 اليوم نحو 4490 جنيه للبيع و 4515 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3848 جنيه للبيع و 3870 جنيه للشراء .

سعر الذهب

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر أقل جرام ذهب اليوم من عيار 14 اليوم نحو  2993 جنيه للبيع و 3010 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 35.92 جنيه للبيع و 36.12 ألف جنيه للشراء 

سعر الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3292 دولار للبيع و 3230 دولار للشراء.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

سون

سون يعلن رحيله عن توتنهام: القرار الأصعب في مسيرتي

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يتألق من مران النصر السعودي .. شاهد

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

قرارات جديدة للجنة الأولمبية المصرية لتعزيز الاستقرار الرياضي

بالصور

حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها

حافلة
حافلة
حافلة

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد