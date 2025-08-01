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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 1-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1-8-2025؛ ليتنفس بذلك الصعداء بعد حالة التراجع التي شهدها أمس الخميس.

استقرار الذهب اليوم

وتحاول أسواق المشغولات الذهبية أن تستعيد الأنفاس بعد انخفاض المعدن الأصفر قبل أيام بمعدلات غير مسبوقة.

سعر الذهب اليوم

تحركات الذهب

مع اختتام تعاملات أمس الخميس، فقد جرام الذهب ما يقارب من 90 جنيه من قيمته على مستوى الأعيرة المختلفة على مدار الأيام القلائل الماضي.

تحديث الذهب اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 4500 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة المنتشرة في الجمهورية.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5124 جنيه للبيع و 5171 جنيه للشراء

سعر عيار 21  اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4500 جنيه للبيع و 4525 جنيه للشراء 

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 38857 جنيه للبيع و 3878 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3آلاف جنيه للبيع و 3016 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي  36 ألف جنيه للبيع و 36.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3300 دولار للبيع و 3301 دولار للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 11.5 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 20% عن الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 14.4 طن ولكنه جاء أعلى من مشتريات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.6% حيث سجل مشتريات بمقدار 11.1 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام سجل 5.7 طن لتنخفض بنسبة - 17% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 6.8 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2025 التي كانت عند 6.4 طن.

سعر الذهب

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2025 فقد سجلت 5.9 طن منخفضة بنسبة – 23% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2024 التي كانت عند 7.6 طن، ولكن أعلى من مشتريات الربع الأول من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 4.7 طن.

مبيعات الذهب في مصر

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات الذهب في مصر سواء من السبائك والعملات الذهبية أو من المشغولات الذهبية يرجع إلى عمليات جني الأرباح بعد مارثون طويل لارتفاع أسعار الذهب، حيث لجأ العديد إلى بيع الذهب عند المستويات المرتفعة التي وصل لها بينما في المقابل تراجعت عمليات الشراء بعد أن توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة.

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