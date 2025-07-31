توك شو| استقرار الذهب والعملات وحالة الطقس.. واكتمال عبور القافلة الخامسة من المساعدات إلى غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

سعر الذهب اليوم الخميس.. اعرف قيمة عيار 21 الآن| فيديو



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم، الخميس 31-7- 2025.

سعر الذهب اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3895 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4544 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5194 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36358 جنيها.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 31-7-2025 .. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 31-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.78 جنيه للبيع و48.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.36 جنيه للبيع، و56.11 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.21 جنيه للبيع، و64.99 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.00 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

أسامة ربيع يوضح أبرز المشروعات الجديدة بقناة السويس لتطوير الملاحة



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس السيسي يتابع على مدار الساعة تطوير وانتظام خدمات قناة السويس، مشيرا إلى أن المنطقة الجنوبية مهمة جدا بالنسبة للقناة، وكان لا أحد يقترب منه للتطوير لأنه قطاع صعب لأن قاعه صخري.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كانت من ضمن العوامل التطوير الخاص بالمنطقة الجنوبية كان حادث إيفر جيفن، وبالتالي تم إقتحام المشكلة وعمل عمليات التوسعة من أجل تطوير القناة.

وتابع: “أصبح لدينا قناتين بعد هذا التطوير وأنضمت الـ10 كم إلى قناة السويس وأصبحت 82 كم، مما ساعد على تطوير الملاحة وقللت الحوادث وزادت من عدد السفن التي تعبر من قناة السويس”.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بالعمل مع القطاع الخاص، معقبا: “بنينا يختين للهيئة وتعاقدنا مع ترسانة البحر الأحمر، وبدأنا بعمل قاطرات وأنشأنا مصنع للقاطرات وطورنا الترسانة”.

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة.

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت بالفعل في الشعور بانكسار واضح للموجة الحارة التي أثرت على معظم الأنحاء خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة انخفضت اليوم، الخميس، بمقدار 6 درجات مئوية لتسجل 37 درجة مئوية بعد أن وصلت إلى 43 درجة خلال الأيام السابقة.

طقس حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وأوضح القياتي أن الطقس اليوم يشهد أجواءً حارة ورطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع أجواء مائلة للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مؤكدًا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والتي تُزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

شبورة كثيفة وأمطار محتملة على حلايب

وأشار القياتي إلى وجود تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من صباح اليوم على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي الحذر.

كما لفت إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الجنوبية.

أسعار الدواجن في السوق النهارده.. فيديو



قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، فقرة خاصة عن أسعار الدواجن في السوق النهارده.

وقالت مراسلة القناة الزميلة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات الدواجن بمنطقة حدائق الأهرام، لمعرف أسعار الأسماك اليوم، الخميس 31-7-2025.

وقال صاحب محل الدواجن إن سعر جوز الحمام البلدي بـ 185 جنيها، والدواجن البيضة بـ 72 جنيها، وإن سعر الكيلو البلدي بـ 120 جنيها.

وأضاف أن الدواجن البلدي الفلاحي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وسعرها مناسب للجميع.

الرئيس اللبناني: نحتاج إلى مليار دولار سنويا على مدى 10 أعوام لدعم الجيش



قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن علينا أن نقف جميعا خلف الجيش وأن يكون ولاؤنا للدولة وحدها، وأن الجانب الأمريكي عرض علينا مسودة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.



وأضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أننا طالبنا في رسالتنا إلى الجانب الأمريكي بوقف الاعتداءات على لبنان برا وبحرا وجوا ووقف الاغتيالات، وأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي تهدف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

إعلام إسرائيلي: 7 جنود أنهوا حياتهم خلال يوليو الجاري



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أحد الجنود أقدم على الانتحار بعد أن قضى أكثر من 300 يوم في الخدمة العسكرية ضمن قوات الاحتياط، ما يسلط الضوء على الضغوط النفسية المتزايدة التي يتعرض لها الجنود.

7 حالات انتحار في شهر واحد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسجيل 7 حالات انتحار بين الجنود الإسرائيليين خلال شهر يوليو فقط، في مؤشر مقلق يعكس الأزمة النفسية المتفاقمة داخل صفوف الجيش، وسط استمرار العمليات العسكرية والتوترات في المنطقة.

تأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه التحذيرات من التأثيرات النفسية العميقة على الجنود، لا سيما مع فترات الخدمة الطويلة والظروف الميدانية القاسية، وهو ما يدفع جهات داخلية للمطالبة بإعادة النظر في آليات الدعم النفسي والرعاية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

اكتمال عبور القافلة الخامسة من المساعدات إلى غزة رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي



أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، رمضان المطعني، بأن الفوج السادس من القافلة الخامسة للمساعدات الإنسانية دخل إلى قطاع غزة قبل قليل عبر معبر كرم أبو سالم، ليكتمل بذلك عبور كامل شاحنات القافلة إلى الجانب الفلسطيني، وسط ظروف إنسانية صعبة.

تكدس الشاحنات وتعطيل متعمد من سلطات الاحتلال

وأشار المطعني، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، إلى استمرار تكدس الشاحنات في طوابير طويلة قرب المعبر، بانتظار السماح لها بالدخول، نتيجة القيود والإجراءات المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال.

وكشف المطعني أن إسرائيل منعت دخول ست شاحنات كانت محمّلة بمستلزمات طبية ضرورية، بينها أدوات لحالات الولادة وأدوية لمكافحة العدوى، ما اضطرها للعودة إلى الأراضي المصرية، في خطوة تعكس تعنت الاحتلال في تمرير المساعدات الإنسانية العاجلة.

قافلة مساعدات جديدة تدخل غزة وسط رفض إسرائيلي لمستلزمات طبية نسائية



أفاد مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، أحمد عبد الرازق، بأن الفوج الخامس من القافلة الإنسانية قد دخل إلى معبر كرم أبو سالم باتجاه قطاع غزة، بعد تأخر تجاوز نصف ساعة نتيجة بطء الإجراءات من الجانب الإسرائيلي.

شحنات غذائية وطبية ضخمة ضمن القافلة الخامسة

أوضح المراسل خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف أن القافلة حملت أطنانًا من المواد الغذائية والدقيق ومياه الشرب والأدوية، بالإضافة إلى حفاضات الأطفال والمستلزمات الطبية، بعد فحصها من قبل فرق الهلال الأحمر المصري لضمان خلوها من أي مواد محظورة.

رفض إسرائيلي لمساعدات طبية مخصصة للنساء

كشف عبد الرازق أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول شاحنات تحتوي على مستلزمات طبية خاصة بحالات الولادة الطارئة، رغم كونها تابعة لمنظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، ورغم خلوها من أي مواد مخدرة أو أدوية محظورة. وأشار إلى أن هذه المستلزمات ضرورية للنساء اللاتي يلدن في أماكن غير مجهزة طبيًا، بسبب الانهيار شبه الكامل للبنية الصحية في القطاع.

6000 طن مساعدات عبرت إلى غزة خلال 5 أيام

أكد المراسل أن إجمالي ما تم إدخاله إلى غزة منذ بدء القوافل تجاوز 6000 طن من المساعدات، بينها خبز طازج ووجبات ساخنة، ومستلزمات طبية ضرورية، في محاولة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

وأشار عبد الرازق إلى أن القوات الجوية المصرية نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات في المناطق الشمالية من غزة، التي يصعب الوصول إليها بريًا، بسبب الدمار الكبير الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالبنية التحتية والطرق الرئيسية.