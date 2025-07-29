انكسار موجة الطقس الحار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الغد

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة وانكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن البلاد كانت تمر بموجة شديدة الحرارة، حيث كانت درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 درجة، ولكن اليوم سنشعر بانخفاض طفيف بفارق درجتين.

وأضافت أن هناك ارتفاعا مستمرا في نسب الرطوبة، التي تتجاوز 95% في المناطق الساحلية و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون حارة رطبة.

وشددت على أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية تصل إلى 45 درجة مئوية، لافتة إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على أقصى جنوب البلاد.

وأكدت وجود نشاط للرياح سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، منوهة بأنه بداية من الغد سيكون هناك انكسار وانخفاض واضح لموجة الطقس الحار.