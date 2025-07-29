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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر 24 ساعة في الموجة شديدة الحرارة .. بشرى حول حالة الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اعتبارا من اليوم الثلاثاء انخفاض نسبي طفيف في درجات الحرارة عن اليومين الماضيين، ولكن تظل الأجواء شديدة الحرارة رطبة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض 

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اعتبارا من غد الأربعاء، سوف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 30 إلى 31 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 34 إلى 35 درجة، وعلى شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 39  درجة.

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عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

يشهد الطقس اليوم أيضا استمرار نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

بينما يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على بعض الشواطئ مثل مطروح والعلمين والاسكندرية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى متران ونصف المتر.

وتظل مناطق حلايب وشلاتين معرضة لسقوط فرص أمطار خفيفة خلال الطقس اليوم على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الثلاثاء، تكون كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 40 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 34 درجة
شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 43 درجة
جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 45 درجة

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