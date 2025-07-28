طقس اليوم | تحذير من شبورة كثيفة وموجة شديدة الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الإثنين، مشيرة إلى استمرار موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا، حار رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان، أن طقس اليوم الإثنين سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الغربية والوجه البحري.



طقس اليوم

أفادت الهيئة بأن طقس اليوم سيشهد أيضا نشاطا للرياح على بعض شواطئ “مطروح، العلمين، الإسكندرية”؛ مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.25 متر.



درجة الحرارة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 40 28

العاصمة الإدارية 41 27

6 أكتوبر 41 27

بنها 40 28

دمنهور 39 27

وادي النطرون 40 26

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 39 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 40 27

طنطا 39 27

دمياط 36 26

بورسعيد 35 27

الإسماعيلية 41 26

السويس 40 27

العريش 36 26

رفح 35 25

رأس سدر 40 25

نخل 39 23

كاترين 34 19

الطور 38 26

طابا 39 25

شرم الشيخ 41 29

الإسكندرية 35 25

العلمين 34 25

مطروح 32 26

السلوم 36 27

سيوة 40 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 43 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 30

الفيوم 41 26

بني سويف 41 26

المنيا 42 25

أسيوط 42 27

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 45 28

أسوان 46 30

الوادي الجديد 45 25

أبو سمبل 45 29