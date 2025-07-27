حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس حار رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من (حلايب – شلاتين) على أوقات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 40 28

العاصمة الإدارية 41 27

6 أكتوبر 41 27

بنها 40 28

دمنهور 39 27

وادي النطرون 40 26

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 39 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 40 27

طنطا 39 27

دمياط 36 26

بورسعيد 35 27

الإسماعيلية 41 26

السويس 40 27

العريش 36 26

رفح 35 25

رأس سدر 40 25

نخل 39 23

كاترين 34 19

الطور 38 26

طابا 39 25

شرم الشيخ 41 29

الإسكندرية 35 25

العلمين 34 25

مطروح 32 26

السلوم 36 27

سيوة 40 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 43 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 30

الفيوم 41 26

بني سويف 41 26

المنيا 42 25

أسيوط 42 27

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 45 28

أسوان 46 30

الوادي الجديد 45 25

أبو سمبل 45 29

درجة الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 43 31

الرياض 46 33

المنامة 42 33

أبوظبي 45 33

الدوحة 42 33

الكويت 49 33

دمشق 38 20

بيروت 32 28

عمان 35 23

القدس 34 22

غزة 32 27

بغداد 48 32

مسقط 35 29

صنعاء 28 16

الخرطوم 41 28

طرابلس 31 24

تونس 33 24

الجزائر 29 21

الرباط 28 18

نواكشوط 31 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 41 21

إسطنبول 35 23

إسلام آباد 36 26

نيودلهي 35 27

جاكرتا 33 23

بكين 32 24

كوالالمبور 35 25

طوكيو 37 26

أثينا 37 26

روما 29 17

باريس 24 13

مدريد 34 15

برلين 22 14

لندن 25 15

مونتريال 30 22

موسكو 29 17

نيويورك 33 24

واشنطن 35 23

أديس أبابا 20 12