الطقس اليوم | شديد الحرارة .. وتحذير من ظاهرة جوية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس اليوم الأحد ليشهد إستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ،ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الانحاء ،حار رطب ليلا وفي الصباح الباكر.



أوضحت الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2إلى 4 درجة .

طقس اليوم

طقس اليوم



لفتت هيئة الأرصاد ، أن طقس الغد الأحد سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

قالت الهيئة ، أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدله وارتفاع الأمواج من 1إلى 1.5 متر ،والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل بارتفاع امواج 1.175 متر.



وحول الظواهر الجوية ، توقعت هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من (حلايب – شلاتين –سانت كاترين) على قترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - شلاتين – أبو سمبل) على فترات متقطعة.

