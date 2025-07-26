حالة الطقس غدا .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير: رياح مثيرة للرمال في 3 مناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الغربية، في حين يسود طقس حار رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من (حلايب – شلاتين –سانت كاترين) على قترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - شلاتين – أبو سمبل) على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 41 28

العاصمة الإدارية 42 27

6 أكتوبر 42 27

بنها 40 28

دمنهور 37 27

وادي النطرون 41 26

كفر الشيخ 37 27

المنصورة 40 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 41 27

طنطا 40 27

دمياط 36 26

بورسعيد 37 28

الإسماعيلية 43 26

السويس 42 27

العريش 40 26

رفح 38 25

رأس سدر 40 26

نخل 41 22

كاترين 34 19

الطور 38 26

طابا 39 25

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 35 25

العلمين 35 24

مطروح 32 24

السلوم 36 25

سيوة 41 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 31

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 44 31

حلايب 39 30

أبو رماد 42 29

رأس حدربة 39 30

الفيوم 42 26

بني سويف 43 27

المنيا 43 26

أسيوط 43 27

سوهاج 43 27

قنا 45 28

الأقصر 45 28

أسوان 46 29

الوادي الجديد 44 25

أبوسمبل 45 28

درجة الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 33

المدينة المنورة 42 30

الرياض 46 32

المنامة 41 33

أبوظبي 45 33

الدوحة 42 33

الكويت 48 33

دمشق 40 21

بيروت 32 28

عمان 36 23

القدس 34 23

غزة 33 26

بغداد 48 31

مسقط 33 30

صنعاء 29 17

الخرطوم 39 29

طرابلس 34 26

تونس 34 23

الجزائر 28 20

الرباط 27 19

نواكشوط 30 24

درجة الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 38 20

إسطنبول 36 23

إسلام آباد 35 26

نيودلهي 36 29

جاكرتا 33 23

بكين 33 25

كوالالمبور 34 24

طوكيو 35 26

أثينا 38 27

روما 31 19

باريس 24 15

مدريد 36 18

برلين 24 16

لندن 23 14

مونتريال 31 21

موسكو 28 16

نيويورك 30 23

واشنطن 35 25

أديس أبابا 20 13