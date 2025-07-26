قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تنال أجر تحرير 10 رقاب؟.. دعاء أوصى بترديده النبي مائة مرة
حماس تنفي اتهامات ترامب وتؤكد تقدم المفاوضات رغم التصعيد الإسرائيلي | تقرير
رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد
عبدالمقصود: الزمالك يحتاج لهذه المراكز..وفيريرا في مرحلة التعرف على اللاعبين
شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت
إمام عاشور برفقة زوجته فى إطلالة رومانسية | شاهد
دعاء الكرب وما يقال عند الأمور الصعبة.. ردده يفتح لك أبواب الفرج
طرق استخراج شهادة ميلاد جديدة 2025 والرسوم المطلوبة
عائشة بن أحمد تتعرض للإصابة في قدمها | شاهد
ترامب يتراجع عن تهدئة غزة ويدعو للتصعيد وسط أزمة إنسانية
أخبار قنا | انطلاق بطولة الجمهورية للكونغ فو ..انتشال جثة طالب غارق في ترعة بفرشوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، وأبرز الظواهر الجوية، وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة على جميع محافظات مصر، محذرة من استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت 25 يوليو 2025 

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت 26 يوليو 2025 في مصر، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وحذرت من ارتفاع نسب الرطوبة والذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
وحذرت الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية صباحًا من الساعة الرابعة فجرًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة نسبيًا غدا السبت على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري وغرب القاهرة.

بيان درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 41 28

العاصمة الإدارية 42 27

6 أكتوبر 42 27

بنها 41 29

دمنهور 38 27

وادي النطرون 41 26

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 39 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 40 27

طنطا 39 27

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 43 25

السويس 41 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 36 25

نخل 39 21

كاترين 34 19

الطور 39 27

طابا 38 24

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 34 24

العلمين 34 24

مطروح 31 24

السلوم 36 24

سيوة 43 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 42 31

سفاجا 43 28

مرسى علم 42 29

شلاتين 44 30

حلايب 40 30

أبو رماد 41 28

رأس حدربة 40 29

الفيوم 40 26

بني سويف 41 26

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 28

الوادي الجديد 45 25

أبو سمبل 44 26 

حالة الطقس اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ارتفاع درجات الحرارة

تقترب من الـ 50 درجة| بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: حب الله لا يأتي إلا باستشعار النعم

هل يجوز للحامل الصلاة جالسة؟

هل يجوز للحامل الصلاة جالسة؟.. أمين الإفتاء يجيب

حكماء المسلمين

حكماء المسلمين يشيد بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

بالصور

الزيوت النباتية.. هل تُدمّر شباب بشرتك؟

لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟
لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟
لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد