الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن الطقس تدريجيًا في القاهرة والمحافظات

تشهد البلاد هذه الأيام موجة شديدة الحرارة تسيطر على مختلف المحافظات، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة حتى نهاية شهر يوليو 2025، مع ذروتها بين السبت والثلاثاء، وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما يستدعي اتباع إجراءات احترازية لتفادي المضاعفات الصحية.

وتعد الموجة الحارة الحالية من أقسى الموجات التي تضرب مصر هذا العام، خاصة مع وصول الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق.

استمرار الموجة الحارة على القاهرة وكافة المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الحارة الحالية ستستمر من يوم السبت 26 يوليو حتى الخميس 31 يوليو 2025، محذّرة من أن درجات الحرارة ستظل تسجل أعلى معدلاتها، خاصة على محافظات الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون:

• شديد الحرارة رطبًا نهارًا.

• حار رطب خلال فترات الليل والصباح الباكر.

ونبّهت الأرصاد المواطنين إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال فترة الظهيرة، مع أهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتقليل تأثير الموجة الحارة.

أسباب الموجة الحارة الحالية

أرجعت هيئة الأرصاد الجوية أسباب الموجة الحارة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

هذا التداخل أدى إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين 4 و6 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

ومن أبرز مظاهر هذه الحالة:

تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 43 درجة مئوية.

تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض مناطق جنوب الصعيد.

معدلات الرطوبة تسجل 95% في المناطق الساحلية و80–85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وهذه الأرقام تعني أن الإحساس بحرارة الطقس سيكون مضاعفًا، ما يزيد من حدة تأثير الموجة الحارة على صحة المواطنين.

ذروة الموجة الحارة.. درجات الحرارة المتوقعة

من المتوقع أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها خلال الفترة من السبت إلى الثلاثاء، حيث ستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: بين 40 و41 درجة مئوية

السواحل الشمالية: بين 34 و35 درجة مئوية

جنوب البلاد: تصل إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق

ويكون الطقس خلال هذه الفترة شديد الحرارة نهارًا ورطبًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطبًا خلال الليل، ويزداد الإحساس بحرارة الطقس بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء حركة الرياح.

ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها على الطقس

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرطوبة المرتفعة ستكون السمة الغالبة خلال الأيام المقبلة، مما يؤدي إلى:

◄ زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

◄ ظهور شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري.

◄ وقد تكون الشبورة كثيفة يوم الجمعة، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وتلك العوامل تساهم بشكل كبير في مضاعفة تأثير الموجة الحارة، وتزيد من أهمية الالتزام بالنصائح الوقائية.

موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن الأحوال الجوية

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد انتهاء الموجة الحارة، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن بداية التحسن ستكون اعتبارًا من يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، حيث يُتوقع:

انخفاض درجات الحرارة العظمى بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

استمرار ارتفاع الرطوبة، لا سيما خلال النهار.

شعور نسبي بتحسن الأحوال الجوية على مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ومع ذلك، فإن درجات الحرارة ستبقى أعلى من المعدلات الطبيعية، ما يعني أن الحذر يظل مطلوبًا حتى مع بداية التحسن التدريجي في الأجواء.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

وفي ظل استمرار الموجة الحارة، تقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للإعلام الإرشادات التالية للمواطنين: