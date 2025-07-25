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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن الموجة الحارة .. وتحذير عاجل من طقس السبت

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بدأت منذ الأربعاء الماضي وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، مصحوبة بارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، أن البلاد تمر حاليًا بذروة الموجة الحارة، حيث تسجّل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 40 و41 درجة مئوية في ذورة الموجة، بينما تصل المحسوسة إلى 43 و44 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وتأثير الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من منخفض الهند الموسمي.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الجنوبية، مثل الأقصر وأسوان، تسجّل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و45 درجة، بينما تشهد المناطق الساحلية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح درجات حرارة أقل نسبيًا، تتراوح بين 34 و36 درجة، لكنها تعاني من رطوبة عالية تجعل الإحساس بالطقس أكثر حرارة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذروة الموجة ستكون ابتداءًا من غدًا السبت حتى الثلاثاء، متوقعة بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، لتعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بحدود 34-35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول كميات كبيرة من المياه.  

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