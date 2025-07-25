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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من ذروة الطقس الحار.. دخول 161 شاحنة مساعدات إلى غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

عيار 21 يسجل 4690 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

أعلى درجة حرارة في الصيف..الأرصاد تحذر من ذروة موجة الطقس الحار

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة تبدأ من السبت وحتى الثلاثاء

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تعرض مختلف أنحاء الجمهورية لموجة شديدة الحرارة.

مصدر مصري: المساعدات لغزة تشمل شحنات من الدقيق ولبن الأطفال وأغذية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن مصدر مصري، بأن المساعدات التي وصلت قطاع غزة تشتمل على شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية واستمرار دخول المساعدات لليوم الثالث.

مصدر مصري: دخول 161 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ الأمس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن مصدر مصري، بدخول 161 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة بدءا من أمس حتى فجر اليوم من معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم.

مستشارة الاستجابة الإنسانية بأوكسفام: الوضع بغزة تجاوز الكارثة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مستشارة الاستجابة الإنسانية بأوكسفام، قال إن الوضع في قطاع غزة تجاوز الكارثة جراء الإبـ ـادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

الخارجية الصينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لإرساء السلام بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل

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