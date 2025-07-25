أعلى درجة حرارة في الصيف..الأرصاد تحذر من ذروة موجة الطقس الحار

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن البلاد تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة وموجة شديدة الحرارة حتى يوم الثلاثاء القادم.

ولفتت إلى أن بداية الأسبوع ستكون ذروة موجة الطقس الحار، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت بفارق 4 درجات، وذلك نتيجة تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي.

وشددت على أن درجات الحرارة ترتفع بشكل مستمر، متابعة: هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيساعد على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس، اليوم تسجل العظمي على القاهرة الكبري إلى 40 درجة.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في الأماكن الساحلية وفي القاهرة الكبري تتجاوز الـ 85%، ولذلك سنشعر بأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.

ونوهت بأن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون بداية من الغد وحتى يوم الأحد، لتصل على القاهرة الكبري إلى أكثر من 41 درجة وفي محافظات الصعيد تتجاوز الـ 45 درجة.

وحذرت من ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير وواضح خلال فترة الليل، لتكون الأجواء حارة رطبة، مشيرة إلى أن مدة الموجة طويلة ودرجات الحرارة المسجلة الفترة الحالية هي الأعلى منذ بداية فصل الصيف.