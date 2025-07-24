حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، حار رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الجمعة

تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وغرب القاهرة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 28

العاصمة الإدارية 41 27

6 أكتوبر 41 27

بنهــــا 40 29

دمنهور 38 27

وادي النطرون 40 26

كفر الشيخ 37 27

المنصورة 39 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 39 27

طنطا 39 27

دمياط 35 25

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 43 25

السويس 41 26

العريش 37 24

رفح 37 24

رأس سدر 37 25

نخل 38 21

كاترين 34 19

الطور 39 27

طابا 38 24

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 34 24

العلمين 34 24

مطروح 32 24

السلوم 35 24

سيوة 43 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 43 31

سفاجا 43 28

مرسى علم 42 29

شلاتين 44 30

حلايب 40 30

أبو رماد 41 28

رأس حدربة 40 29

الفيوم 40 26

بني سويف 41 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 28

الوادي الجديد 45 25

أبوسمبل 44 26

درجة الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 43 31

المدينة 43 30

الرياض 44 31

المنامة 39 32

أبوظبى 42 33

الدوحة 39 32

الكويت 48 31

دمشق 41 19

بيروت 31 27

عمان 35 23

القدس 33 22

غزة 32 26

بغداد 48 30

مسقط 33 29

صنعاء 30 18

الخرطوم 41 28

طرابلس 39 31

تونس 41 26

الجزائر 26 21

الرباط 32 20

نواكشوط 30 22

درجة الحرارة في مدن وعواصم العالم