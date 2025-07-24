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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم .. استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة مرتفعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الانحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات.

تكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع، والبحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع أيضا.

شهد الطقس صباح اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة على مختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 42 درجة
السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 37 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال  البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 43 درجة
شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 43 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 44 درجة

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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