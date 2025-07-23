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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير من الأرصاد من الحر الشديد والرياح المثيرة للأتربة
حالة الطقس غدا.. تحذير من الأرصاد من الحر الشديد والرياح المثيرة للأتربة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء وجنوبي البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراةح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات المصرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 28

العاصمة الإدارية 41 27

6 أكتوبر 40 27

بنهــــا 40 29

دمنهور 38 27

وادي النطرون 40 26

كفر الشيخ 37 27

المنصورة 38 27

الزقازيق 40 28

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حالة الطقس غدا.. تحذير من الأرصاد من الحر الشديد والرياح المثيرة للأتربة

شبين الكوم 39 27

طنطا 39 27

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 42 25

السويس 41 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 38 21

كاترين 34 19

الطور 39 27

طابا 38 24

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 34 25

العلمين 33 24

مطروح 32 23

السلوم 34 25

سيوة 43 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 40 29

سفاجا 41 28

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 28

حلايب 38 30

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 38 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 42 28

الأقصر 43 27

أسوان 43 30

الوادي الجديد 42 26

أبو سمبل 42 26

حالة الطقس غدا.. تحذير من الأرصاد من الحر الشديد والرياح المثيرة للأتربة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 43 30

الرياض 44 31

المنامة 40 31

أبوظبى 39 30

الدوحة 44 32

الكويت 49 35

دمشق 41 22

بيروت 32 28

عمان 35 24

القدس 34 22

غزة 32 25

بغداد 47 33

مسقط 33 29

صنعاء 32 17

الخرطوم 39 28

طرابلس 36 29

تونس 41 27

الجزائر 29 24

الرباط 26 16

نواكشوط 30 24

حالة الطقس غدا.. تحذير من الأرصاد من الحر الشديد والرياح المثيرة للأتربة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 38 19

إسطنبول 35 24

إسلام آباد 30 24

نيودلهى 34 27

جاكرتا 34 23

بكين 30 24

كوالالمبور 35 25

طوكيو 36 26

أثينا 39 29

روما 33 20

باريس 23 15

مدريد 30 15

برلين 24 17

لندن 23 16

مونتريال 33 23

موسكو 27 17

نيويورك 32 24

واشنطن 33 23

أديس أبابا 22 13

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