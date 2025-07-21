مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 21-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4645 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5308 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37200 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 21-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.42 جنيه للبيع و49.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.46 جنيه للبيع، و57.29 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.29 جنيه للبيع، و66.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.17 جنيه للبيع، و13.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.80 جنيه للبيع، و161.31 جنيه للشراء.



وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيشهد نشاط قويا الرياح في عدد من المناطق القاهرة الكبري والوجه القبلي والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، اليوم، مؤكدا أنه متوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتابع عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه ستكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة، ، لذا على سائقي المركبات توخي الحذر عند القيادة، مؤكدا أن نسب الرطوبة ستشهد ارتفاعا خلال هذه الأيام، وهذا الارتفاع من شأنه أنه يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.