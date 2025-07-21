قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية قناة السويس تطلق أولى جولاتها الترويجية للعام المالي 2025-2026 بزيارة للصين
اهتمام ترامب بـ باكستان يدفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الصين
رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك
مروان عطية يطالب الأهلي بتعديل راتبه.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
خناقاتنا كلها مضحكة وبسيطة .. حسام حبيب يعتذر لــ شيرين عبد الوهاب
رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال يواصل استخدام التجويع سلاحا في حرب الإبادة
رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها
ألمانيا: عمل مكثف مع فرنسا وبريطانيا لإيجاد حل دبلوماسي دائم للملف النووي الإيراني
لا علاقة له بالرجولة.. هناء تطلب الخلع: وضع كاميرات في غرفتي لابتزازي
مدبولي: دعم الاستثمارات في قطاع التعدين وإتاحة المزيد من التيسيرات.. نواب: خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد القومية ومواجهة التقلبات الاقتصادية
الزمالك يتراجع عن خطة ظهور شيكابالا إعلاميًا عبر قناة النادي.. اعرف السبب
المالية: دورات تدريبية للإعلاميين من دول التعاون الإسلامي بالتعاون مع اتحاد الإذاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

 قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 21-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4645  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5308 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37200 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 21-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.42  جنيه للبيع و49.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.46 جنيه للبيع، و57.29  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.29 جنيه للبيع، و66.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.17 جنيه للبيع، و13.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.80 جنيه للبيع، و161.31 جنيه للشراء.


وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيشهد نشاط قويا الرياح في عدد من المناطق القاهرة الكبري والوجه القبلي والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، اليوم، مؤكدا  أنه متوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتابع عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه  ستكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة، ، لذا على سائقي المركبات توخي الحذر عند القيادة، مؤكدا أن  نسب الرطوبة ستشهد ارتفاعا خلال هذه الأيام، وهذا الارتفاع من شأنه أنه يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

الذهب أسعار الذهب سعر الدولار الدولار العملات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

قبل قطع الخدمة لعدم السداد.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

أحمد الجفالي

نجم الزمالك التونسي يقترب من الإتحاد السكندري

الزمالك

الزمالك يزاحم الأفريقي التونسي في سباق التعاقد مع نجم الكرة الليبية

الدكتور أشرف صبحي

إطلاق مشروع " 30 يوم تحدي " بالتعاون بين وزارة الشباب وبرزنتيشن

بالصور

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

بتكلفة 10ملايين جنيه.. إنشاء كوبرى جديد لخدمة أهالي ابو حماد

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد