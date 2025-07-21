أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب المستثمرين لتطورات المفاوضات التجارية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ترقّب المتعاملين للمزيد من التطورات المتعلقة بالمحادثات التجارية الأميركية، وقرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليسجّل 3364.81 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنحو 0.3% إلى 3369.40 دولاراً للأونصة.

ويتابع المستثمرون عن كثب مجريات المفاوضات التجارية، قبيل الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس آب، وسط استمرار تفاؤل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.0% في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح كريستوفر والر، المسؤول في الفدرالي الأميركي، بأنه لا يزال يرى ضرورة لخفض معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

ويُعد الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية، وغالباً ما يحقق أداءً جيداً في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتسجّل 38.24 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1427.05 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليبلغ 1248.50 دولاراً.