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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت أسعار الذهب اليوم  في مصر ارتفاع اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 استقرارًا ، بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلالالأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.

سعر  عيار 24 اليوم


 وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5285 جنيه للبيع و 5314 جنيه للشراء. 

سعر  عيار 21 اليوم


 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيه للبيع و 4650 جنيه للشراء.

سعر  عيار 18 اليوم


 بلغ سعر عيار 18 نحو 3964 جنيه للبيع و 3985 جنيه للشراء


 

سعر  عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 30884 جنيه للبيع و 3100 جنيه للشراء.
 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.2 ألف جنيه للشراء.
 

سعر أوقية الذهب اليوم


 وسجل سعر أوقية  الذهب نحو 3350 دولار للبيع و 3351 دولار للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، إذ زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي علىأسعار الذهب فيظل العلاقة العكسية بينهما. 


 

عوامل مؤثرة على الأسعار:


 تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملاتالرئيسية.


 

توقعات مستقبلية:


 توقع خبراء في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث أشار فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلعالعالمية في بنك أوف أمريكا، إلى إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من العامأو في عام 2026.

سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم بلغ سعر عيار 18 نحو سعر عيار 14 اليوم

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