برلماني: الاستثمار في الذهب ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم الاستثمار في قطاع التعدين لاسيما الذهب.

وأوضح " يحيي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في قطاع التعدين له عوائد إيجابية جبارة تتمثل في تعزيز الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز الصناعة المحلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي الهام .

وأشار عضو البرلمان إلى أهمية الاستمرار في تحسين التكنولوجيا والبنية التحتية والتي يعتمد عليها قطاع التعدين بشكل رئيسي، ما يمنح الاقتصاد مرونة في مواجهة الأزمات العالمية.

تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأحد؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود دعم الاستثمار في الذهب، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وأكد رئيس الوزراء ضرورة مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب، واعتماد المواصفات القياسية للاندماج في التكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدرة للذهب.



ونوه رئيس الوزراء بأهمية دور صناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، واتاحتها للعديد من الخيارات أمام مختلف فئات المجتمع، وهو ما يسهم في تلبية رغباتهم في الاستثمار في هذا المعدن النفيس.