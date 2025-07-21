هل تواجه صناديق الاستثمار بالذهب تقلبات السوق وأسعار الفائدة؟.. برلمانية تجيب

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم الاستثمار في قطاع التعدين لاسيما الذهب، مؤكدة أنها خطوة هامة ستسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة ، من خلال جذب رؤوس الأموال وتقليل الاعتماد على الاستيراد .



وأشارت " الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أنه على الرغم من أن الذهب لم يعد يلعب دورًا مباشرا في النظام النقدي الدولي، إلا أن الكثير من دول العالم تسعى إلى الاحتفاظ به للحماية من تقلبات السوق وعدم الاستقرار الاقتصادي.

و أكدت عضو النواب على أهمية صناديق الاستثمار في الذهب ، لما تلعبه من دور رئيسي في أوقات التوترات الاقتصادية، كونها أداة فعالة للتحوط من تقلبات العملات وأسعار الفائدة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.



تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأحد؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود دعم الاستثمار في الذهب، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وأكد رئيس الوزراء ضرورة مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب، واعتماد المواصفات القياسية للاندماج في التكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدرة للذهب.



ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية دور صناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، واتاحتها للعديد من الخيارات أمام مختلف فئات المجتمع، وهو ما يسهم في تلبية رغباتهم في الاستثمار في هذا المعدن النفيس.