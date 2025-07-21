قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوه وجوههم.. استمرار حبس المتهم بإلقاء مية نار على أسرة زوجته في بولاق الدكرور
رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين الأراضي المضافة لمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
قطار من القاهرة لنقل السودانيين إلى أسوان
تاريخ التليفزيون المصري.. من لحظة البث الأولى إلى تحديات العصر الرقمي
تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا
بملابس اسبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة جنايات دمنهور
وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة والتدريب بالمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية
جيش الاحتلال: سنقصف أي مكان يمثل تهديدا لإسرائيل مهما بلغت المسافة
وزير دفاع الاحتلال: الجيش قصف أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة
جيش الاحتلال يهاجم ميناء الحديدة في اليمن
أنغام تجري فحوصات في ألمانيا.. وهذه حقيقة إصابتها بالسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل تواجه صناديق الاستثمار بالذهب تقلبات السوق وأسعار الفائدة؟.. برلمانية تجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أميرة خلف

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم الاستثمار في قطاع التعدين لاسيما الذهب، مؤكدة أنها خطوة هامة ستسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة ، من خلال جذب رؤوس الأموال وتقليل الاعتماد على الاستيراد .


وأشارت " الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أنه على الرغم من أن الذهب لم يعد يلعب دورًا مباشرا في النظام النقدي الدولي، إلا أن الكثير من دول العالم تسعى إلى الاحتفاظ به للحماية من تقلبات السوق وعدم الاستقرار الاقتصادي.

و أكدت عضو النواب على أهمية صناديق الاستثمار في الذهب ، لما تلعبه من دور رئيسي في أوقات التوترات الاقتصادية، كونها أداة فعالة للتحوط من تقلبات العملات وأسعار الفائدة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.


تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأحد؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود دعم الاستثمار في الذهب، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وأكد رئيس الوزراء ضرورة مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب، واعتماد المواصفات القياسية للاندماج في التكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدرة للذهب.  


ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية دور صناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، واتاحتها للعديد من الخيارات أمام مختلف فئات المجتمع، وهو ما يسهم في تلبية رغباتهم في الاستثمار في هذا المعدن النفيس. 

مجلس النواب مصطفى مدبولي الاستثمار الذهب صناديق الذهب أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

آمال ماهر

آمال ماهر تتصدر موقع إكس بسبب "حاجة غير "

الشاطر

إيرادات السينما أمسl الشاطر يحصد 3 ملايين .. والسقا يجمع مليونا واحدا

سالي حلمي

شقيقة أحمد حلمي عن منى زكي: مين قلبه يطاوعه يعمل "حما" عليها

بالصور

سوزي لـ تامر حسنى: بغير عليك.. والأخير: عازمك في الساحل

سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل
سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل
سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل

الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بالسيارات الجديدة تحت سعر 30 ألف دولار

رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية

بدون أدوية .. طرق الحصول على فيتامين د من الشمس

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

بعد نفي أنغام.. 5 معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد