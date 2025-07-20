إزالة تعديات على 75 فدانا أملاك دولة بقرية جناح في الخارجة

أعلن جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة عين الغراب التابعة لقرية جناح، وذلك خلال حملة مكبرة أسفرت عن اكتشاف "مدق" جديد بطول 7 كيلومترات داخل المنطقة.

ورصد 6 حالات تعدي على أراضي الدولة بمساحة إجمالية تبلغ 75 فدانًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.

وكان رئيس مركز ومدينة الخارجة أعلن عن تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على اراضى الدولة بقرى صنعاء وبولاق وفلسطين التابعة للمركز والتى أسفرت عن ضبط 29 حالة تعدٍ على الأراضي بالمخالفة للقانون ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وأحيلت إلى جهات التحقيق المختصة.

وأضاف المتولى أنه جرى أيضا ضبط حالة تعدٍ على مساحة 15 فدانًا بمنطقة عين الغراب، مؤكدًا على أن الوحدة المحلية تناشد المواطنين عدم التعدي على أراضي الدولة، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، والحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية الجميع، والوحدة المحلية عازمة على التصدي بكل حزم لأي محاولة للاستيلاء على هذه الأراضي.