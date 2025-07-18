تعدى على مواطن بالسب.. القبض على قائد سيارة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الإتجاه بالقاهرة والتعدى على أحد المواطنين بالسب وإدعاء ناشر المقطع بقيامه بتهديده لكونه موظف بإحدى الجهات الحكومية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها ( صاحب محل للبصريات – مقيم بالقاهرة) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة وإدعائه على غير الحقيقة بكونه موظف بإحدى الجهات الحكومية بقصد ترهيب المتواجدين بمحل الواقعة والإنصراف للحيلولة دون ضبطه .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.