الداخلية تداهم البؤر الإجرامية وتضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (192 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش ، بودر" - كمية كبيرة من الأقراص المخدرة - 8 قطع سلاح نارى "4 بنادق آلية – 2 رشاش – طبنجة – بندقية خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (50) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.