مخدرات ب20 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية شديدة الخطورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من 117 كيلو جرام من مخدر الحشيش – أكثر من 38 ألف قرص مخدر – بندقية خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (20) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.