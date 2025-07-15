تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بسرقة حديد تسليح من موقع بالتجمع

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطلين “أحدهما له معلومات جنائية”، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة كمية من حديد التسليح بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين “أحدهما له معلومات جنائية”، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة كمية من حديد التسليح بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة ، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات