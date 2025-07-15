علق نفسة في جنش المروحة| حفظ التحقيق في وفاة مسن بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحفظ التحقيقات في العثور على جثة مسن داخل شقته بعد أن تبين أنه تخلص من حياته بجنش مروحة السقف بمنطقة الزيتون، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل الواقعة



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مشنوقًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على تلميذ يبلغ من العمر 60 عاما معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية حادة بسبب الوحدة والعيش بمفرده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.