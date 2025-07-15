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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتحلت صفة ممرضة وتسببت في تلف خلايا المخ.. محاكمة عاجلة لسيدة بمركز طبي غير مرخص

انتحلت صفة ممرضة وتسببت في تلف خلايا المخ.. محاكمة عاجلة لسيدة بمركز طبي غير مرخص
انتحلت صفة ممرضة وتسببت في تلف خلايا المخ.. محاكمة عاجلة لسيدة بمركز طبي غير مرخص
إسلام دياب

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بجلسة 30 يوليو 2025، أولى جلسات محاكمة المتهمة بانتحال صفة ممرضة، وفتح مركز للتمريض بدون ترخيص بالجيزة.

حررت إحدى السيدات محضرًا تتهم خلاله ممرضه بانتحال صفة، والتسبب في مضاعفات صحية خطيرة لمريضة، عقب تقديم علاج خاطئ، ما أسفر عن تلف في خلايا المخ، واختفاء المتهمة بعد غلق المركز.

وقالت السيدة في بلاغها إن المريضة كانت تعاني مشاكل في الكلى وتحتاج إلى رعاية طبية منزلية، فتواصلوا مع مركز طبي في الجيزة مختص بتقديم خدمات الرعاية المنزلية، أرسلت لهم سيدة ادعت أنها ممرضة، وبدأت في تقديم الرعاية باستخدام أجهزة طبية وأدوية متعددة، وأن المركز أخذ منها مبلغا ماليا قدرة 54 ألف جنيه، مقابل الرعاية الطبية، بحجة أن اليوم الواحد يقدر بـ 8 آلاف جنيه.

أضافت أن السيدة المنتحلة صفة الممرضة، طلبت إعطاء المريضة أدوية ثَبُت أنها غير صحيحة، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل حاد، ليتم نقلها إلى أحد المستشفيات، وهناك كشف التقرير الطبي أن الأدوية التي أخذتها تسببت في تلف بخلايا المخ.

وأوضحت أنها توجهت إلى المركز الطبي الذي اتضح أنه عبارة عن شقة داخل عقار سكني، لكنها وجدته مغلقًا، وبسؤال حارس العقار، أكد أن المستأجرين غادروا الشقة وأخذوا جميع متعلقاتهم.

وأكدت أنها حاولت التواصل مع السيدة المدعية أنها طبيبة، واتفقت معها على الحضور إلى المستشفى لمتابعة الحالة ومحاولة علاج ما تم إفساده، لكن السيدة لم تحضر، ولا تزال تتهرب من التواصل مع الأسرة حتى الآن، فحررت محضرًا رسميًا ضد المتهمة، فيما تباشر جهات التحقيق جمع المعلومات اللازمة حول الواقعة، وتكثف تحرياتها للتوصل إلى السيدة المتورطة ومراجعة تراخيص المركز الطبي، وتم إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات انتحال صفة ممرضة انتحال صفة ممرضة

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